Croazia-Italia: dove vederla in streaming dall'estero

La sconfitta, prevedibile ma comunque brutta, patita contro la Spagna ha complicato un po’ i piani dell’Italia di Spalletti ai Campionati Europei di Calcio. Ora, per conquistare l’accesso agli ottavi di finale di EURO 2024 bisognerà quantomeno non perdere contro una Croazia ferita, ma orgogliosa e alla fine di un ciclo che ha portato ad una finale mondiale e ad un terzo posto a Qatar 2022.

Nel caso arrivasse una sconfitta contro Modric e compagni bisognerà sperare che l’Albania non batta la Spagna per non essere addirittura eliminati: altrimenti, ci si potrà comunque qualificare tra le migliori terze.

La partita decisiva tra Croazia e Italia si giocherà lunedì 24 giugno alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport o su RaiPlay. Ti trovi all’estero e vuoi vederla in italiano? Allora ti serve NordVPN.

Croazia-Italia: streaming dall’estero con NordVPN

Se sei all’estero, anche se provassi ad accedere in streaming a NOW o a RaiPlay non potresti procedere con la visione della partita e degli altri canali per via del blocco territoriale attivo su queste piattaforme. Per superare questo ostacolo però non devi forzatamente tornare nel nostro paese o rinunciare al commento in italiano, ma puoi facilmente affidarti a NordVPN. Come? Così:

Innanzitutto sottoscrivi un abbonamento a NordVPN con l’offerta di giugno e la garanzia di rimborso a 30 giorni Scarica NordVPN sul tuo dispositivo Apri NordVPN e, dopo aver inserito le credenziali scelte in registrazione, seleziona un server italiano Apri regolarmente NOW o RaiPlay per iniziare a guardare Croazia-Italia in streaming con il commento in italiano

NordVPN ti assicura le migliori velocità di connessione possibili, perfette dunque per una visione in streaming del match tanto atteso.

Oltre a questo, poi, ti permette di navigare online con la massima privacy e sicurezza, anche su WiFi pubblici, con il blocco automatico dei malware, dei siti online poco sicuri e dei fastidiosi annunci di pop-up.