Vorresti adottare una cucina più salutare e leggera ma al tempo stesso non vuoi rinunciare al gusto? Abbiamo quello che fa per te, qualcosa che ti consentirà di preparare piatti sani e con pochi grassi ma anche super gustosi. Su Amazon puoi acquistare la friggitrice ad aria Cecotec pagandola solamente 49,90 euro!

Approfitta ora del prezzo super basso e inizia a mangiare sano e cucinare in pochi minuti ottime pietanze senza sporcare pentole e utensili ma usando un solo elettrodomestico!

Friggitrice ad aria Cecotec: piatti sani, leggeri e super buoni per tutta la famiglia!

Finalmente una friggitrice che è anche sinonimo di dietetico poiché questo elettrodomestico firmato Cecotec ti permette di cucinare con un solo cucchiaio di olio, ottenendo risultati più sani ma al tempo stesso super gustosi.

Contenitore da 2,5 litri di capacità e abbastanza capiente e ti permette di cucinare per più persone. Inoltre grazie ai suoi 1200 W di potenza puoi cucinare rapidamente tutti i piatti dalla carne al pesce fino ai dolci. Risultati eccezionali in tutte le ricette grazie alla tecnologia PerfectCook ad aria calda che circola all’interno ed esce attraverso i fori posteriori.

Questa friggitrice ad aria è dotata di un design elegante e compatto che starà benissimo nella tua cucina e non occuperà troppo spazio. Puoi regolare il tempo di cottura da 0 a 30 minuti a seconda della pietanza specifica. Dotata di apposita protezione contro il surriscaldamento e di un indicatore luminoso di funzionamento. Comprende inoltre una base antiscivolo per favorire il supporto durante il funzionamento. Cassa e maniglia sono fredde al tatto quindi non corri il rischio di scottarti.

Prendila ora su Amazon al piccolo prezzo di 49,90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.