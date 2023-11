Cuffie AKG professionali in grande sconto su Amazon (-18%)

Gli amanti del suono molto spesso possono trovare in Amazon lo store perfetto per fare i propri acquisti e la presenza delle cuffie da monitoraggio di AKG lo dimostra in pieno. Le K92 sono oggi disponibili sul celebre sito e-commerce e con un ottimo prezzo di vendita

Grazie allo sconto del 18% infatti gli utenti amanti dell’audio potranno portarle a casa per soli 44,99 €. Ricordiamo che Amazon ha anche esteso il periodo utile per effettuare i resi: sarà possibile restituirle eventualmente fino al prossimo 31 gennaio.

Le cuffie AKG per il monitoraggio sono in promo

Esteticamente potrebbero rassomigliare un po’ quelle cuffie del passato ma in realtà sono estremamente avanzate. Le nuove AKG K92 sono dedicate al monitoraggio, soprattutto per i professionisti del settore.

Sono provviste di grandi driver professionali dall’ampiezza di 40 mm e consentono di beneficiare di dettagli eccezionali. Questi vanno da 16 Hz a 22 kHz, frequenze che solo gli amanti dell’audio possono capire. Si può mescolare con sicurezza grazie alla presenza della firma sonora neutra e alla riproduzione audio estremamente accurata.

Sono anche molto comode da indossare grazie alla fascia auto-regolante e al peso molto esiguo. Il comfort quindi è di primo livello e il look punta tutto sull’eleganza. Anche l’isolamento è uno degli aspetti primari di queste cuffie di AKG. Il design è chiuso alla grande e gli ampi auricolari offrono un’eccezionale esperienza sonora.

All’interno della confezione troverete anche un pratico adattatore a vite da 3,5 mm a 1/4 oltre al cavo della lunghezza di 3 metri.

Portare a casa queste cuffie con un ottimo sconto è oggi possibile. Approfittando dell’occasione proposta da Amazon gli utenti potranno infatti acquistare queste AKG K92 a soli 44,99 €.

