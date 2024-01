Cuffie Bluetooth a soli 13 EURO su Amazon, hanno 40 ore di autonomia

Con un nuovo paio di cuffie Bluetooth in sconto proprio oggi, Amazon sta registrando davvero tantissime vendite. Il prodotto in questione risulta molto performante sebbene il suo prezzo sia praticamente irrisorio, siccome presenta ottime caratteristiche tecniche, alcune spesso in dotazione a prodotti molto più costosi.

Avere a disposizione delle cuffie con un’autonomia così elevata, una custodia di ricarica con display e soprattutto impermeabili, non è roba da tutti i giorni. Il prodotto oggi in offerta a tempo, può essere acquistato a soli 13,99 € applicando semplicemente il coupon del 30% disponibile in pagina. Gli auricolari saranno spediti in un giorno lavorativo ed avranno due anni di garanzia.

Le cuffie Bluetooth con coupon: ecco le loro specifiche

La resa audio di questi auricolari è davvero sorprendente nonostante costino molto poco. Il prodotto riesce a sorprendere sia per la sua forma che per le sue caratteristiche tra le quali c’è un lieve isolamento dal rumore esterno e ben 4 microfoni HD. Ricordiamo inoltre che sono 40 le ore di autonomia che le cuffie restituiscono agli utenti.

È inutile ricordare che le cuffie Bluetooth molto più performanti ce ne sono a valanga, anche se questo prodotto non può passare inosservato. Secondo quanto riportato, gli utenti sono più che soddisfatti, essendo anche coscienti di aver speso meno di 15 €. Effettivamente non manca nulla, dai gommini molto comodi al design ridotto, fino ad arrivare ad una custodia di ricarica in grado di mostrare in tempo reale la singola carica di ogni cuffia.

Tutte queste caratteristiche sono davvero incredibili se si pensa che l’offerta a tempo di Amazon permette di risparmiare il 67% e anche un ulteriore 30%. Bisognerà solo ricordarsi di attivare il coupon e poi di acquistare il prodotto, ottenendolo per soli 13,99 € con un anno di garanzia ed entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.