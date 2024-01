Cuffie BOSE QuietComfort, sono le migliori e costano 100 € in meno

Se non volete badare a spese e vi serve un nuovo paio di cuffie in grado di cancellare il rumore, di durare molto e riprodurre la musica ad altissimo livello, c’è la soluzione giusta su Amazon. Si tratta delle nuove cuffie QuietComfort di Bose, un vero miracolo della tecnologia.

Il design, le caratteristiche hardware ma soprattutto il prezzo di vendita, oggi rendono questo prodotto appetibile per molti. Le Bose QuietComfort sono disponibili su Amazon con il 25% di sconto, per cui ad un prezzo di 299,95 €. Basteranno due giorni per averle a casa e con due anni di garanzia al seguito.

Amazon offre in sconto le Bose QuietComfort, ecco cosa sono in grado di fare

Dotate di un’autonomia fino a 24 ore con cancellazione del rumore attiva, queste cuffie hanno davvero tutto quello che serve. Le Bose QuietComfort possono essere indossate per ore grazie ai cuscinetti molto comodi e all’archetto rivestito.

Ci sono due modalità di ascolto, ovvero quella con ANC e quella con modalità Aware, per ascoltare i suoni provenienti dall’ambiente quando non si sta ascoltando la musica. L’audio sarà ad alta fedeltà grazie alle tecnologie incluse all’interno delle cuffie e si avrà l’impressione di non poter avere mai di meglio.

Il mondo audio è totalmente assoggettato al marchio Bose, indice di grande qualità ma soprattutto di supremazia per via della sua grande moltitudine di dispositivi. Oggi le cuffie over-ear dell’azienda, meglio conosciute come QuietComfort, riescono ad attrarre tantissimi utenti curiosi.

Effettivamente le caratteristiche tecniche di questo prodotto sono di indubbia qualità. Probabilmente in questo momento non esiste nulla di migliore, esattamente come dichiarano le persone nella sezione dedicata alle recensioni. Queste cuffie di Bose sono disponibili oggi su Amazon con un corposo sconto del 25% che abbassa il totale di ben 100 €. Il costo finale sarà di 299,95 € con due anni di garanzia e spedizione velocissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.