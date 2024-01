Le cuffie da gaming Logitech G432 sono scontate del 55%

Su Amazon tira ancora aria di festa, è chiaro. Le Logitech G432 sono cuffie da gaming cablate che restituiscono un’esperienza coinvolgente con un audio surround realistico e un microfono flip-to-mute di qualità. Il prezzo di listino è vicino ai 100€ ma grazie allo sconto del 55% oggi puoi farle tue a soli 42,69 euro, spedizione compresa. Se non è un affare questo…

Affare imperdibile su Amazon: sconto del 55% sulle cuffie da gaming Logitech G432

Le Logitech G432 sono dotate di driver da 50 mm che offrono un audio potente e dettagliato. L’audio surround DTS Headphone:X 2.0 crea un’esperienza audio coinvolgente che ti consente di sentire i nemici che si muovono intorno a te, gli indizi per abilità speciali e gli ambienti immersivi. Sono perfette soprattutto per gli sparatutto, come Fortnite, Call of Duty e Rainbow Six Siege.

Il microfono da 6 mm è di tipo flip-to-mute, quindi puoi silenziarlo rapidamente e facilmente con un solo gesto. Restando in ambito design, le G432 sono leggere e confortevoli da indossare, anche per lunghe sessioni di gioco. La fascia per la testa è regolabile e i copriorecchie sono imbottiti in similpelle di alta qualità.

Le cuffie sono dotate di un connettore da 3,5mm e sono compatibili con più piattaforme e dispositivi. Possono essere utilizzate anche con smartphone, tablet e computer per ascoltare musica, o per le videochiamate. Sul padiglione sinistro è presente anche una comoda rotellina per regolare il volume.

Le Logitech G432 sono un’ottima scelta per i giocatori che cercano un’esperienza audio coinvolgente e confortevole a un prezzo accessibile (oggi, grazie allo sconto del 55% sul prezzo di listino). Come detto, offrono un audio surround realistico, un microfono flip-to-mute e un design leggero e confortevole.

