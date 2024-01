Cuffie Huawei FreeBuds IN PROMO su Amazon, corri a prenderle!

Se vuoi avere finalmente delle cuffie dall’audio immersivo devi assolutamente avere loro: le cuffie Huawei FreeBuds! Abbiamo selezionato per te una promo davvero interessante, oggi puoi acquistarle su Amazon ad un prezzo promo!

Grazie allo sconto esclusivo del 30% le paghi decisamente meno, approfittane subito cliccando sul bottone qui sotto!

Cuffie Huawei FreeBuds: con comandi touch e fino a 28 ore di autonomia

Le FreeBuds hanno ricevuto la certificazione Hi-Res Audio Wireless grazie a una risposta in frequenza più ampia, un suono ad alta risoluzione per sorgenti audio HD e al supporto di molteplici equalizzazioni per adattarsi a un’ampia gamma di stili diversi, assicurandoti un’esperienza di ascolto personalizzata.

Dotate di cancellazione attiva del rumore fino 42 db. Scegli liberamente la modalità di cancellazione del rumore tra Ultra, Generale e Comodo, per adattarla all’ambiente che ti circonda. La migliorata cancellazione del rumore AI distingue le voci umane dal rumore ambientale consentendoti di farti sentire in modo forte e chiaro. Questi auricolari offrono fino a 28 ore di riproduzione musicale quando vengono utilizzati con la custodia di ricarica e fino a 4 ore di riproduzione audio con una ricarica di soli 15 minuti, consentendoti di ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento.

Sono comodi, compatti e resistenti ad acqua e polvere. Le cuffie Huawei sono più corti e più leggeri dell’11% rispetto alla versione precedente. I morbidi copriauricolari in silicone disponibili in 3 misure e la leggera custodia di ricarica ti garantiscono un’esperienza di vestibilità confortevole. Sono poi certificati IP54. Inoltre possono connettersi contemporaneamente a due dispositivi. Il centro di connessione audio nell’app HUAWEI AI Life consente di gestire facilmente i dispositivi collegati agli auricolari e di cambiare in pochi secondi dispositivo di ascolto.

Infine grazie ai comandi touch, controlli gli auricolari con semplicità estrema, senza dover estrarre ogni volta il telefono. Questo dispositivo è compatibile con dispositivi Android, iOS, Windows e altri.

Prendile ora su Amazon!

