Le Jabra Evolve2 40 SE sono cuffie stereo cablate con cancellazione del rumore e offrono un sistema a tre microfoni. Sono cuffie di qualità, come dimostra il prezzo di listino di oltre 170 euro. Oggi però c’è un’ottima notizia, perché con lo sconto immediato del 46% (già applicato da Amazon), possono essere acquistate a 93,99€, spedizione compresa.

Jabra Evolve2 40 SE: sconto imperdibile sulle cuffie cablate con maxi isolamento

Le Evolve2 40 SE sono cuffie over-ear per un’esperienza audio e di chiamata di qualità. Le cuffie sono dotate di un’isolamento acustico passivo di alta qualità, che blocca fino al 48% di rumore in più rispetto alla generazione precedente. Il sistema a 3 microfoni, poi, offre una chiarezza vocale cristallina, anche in ambienti rumorosi.

Le cuffie sono realizzate in materiali premium e garantiscono il massimo del comfort anche dopo tante ore di utilizzo. I cuscinetti auricolari in memory foam sono morbidi e traspiranti, e la fascia regolabile si adatta a qualsiasi testa.

Le Jabra Evolve2 40 SE sono certificate per Microsoft Teams, il che significa che offrono una configurazione plug-and-play e funzionalità integrate per la piattaforma del colosso di Redmond. Funzionano però perfettamente anche con altri servizi, tra cui Google Meet e Zoom. Il modello oggi in offerta è dotato di cavo USB-C ed è compatibile con PC Windows, Mac e Chromebook.

Quando usate sul posto di lavoro, molto utile è la spia di occupato Busylight. Rispetto al modello precedente, ora è molto più visibile: per chi non lo conoscesse, funge da segnale di non disturbare e protegge la concentrazione.

