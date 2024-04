Le Marshall Major IV sono l’iterazione Bluetooth delle iconiche cuffie del celebre marchio britannico, rinomate per il loro design vintage e la qualità del suono. Oggi le puoi acquistare al minimo storico approfittando dello sconto Amazon del 50%. Ti costano quindi solo 73,99 euro anziché 149 euro, e la spedizione è compresa nel prezzo.

Suono, stile e qualità senza compromessi: le cuffie Marshall Major IV sono al minimo storico (-50%)

Le Major IV sfoggiano un look immediatamente riconoscibile, ereditato dai leggendari amplificatori Marshall. L’archetto in pelle vegana offre un comfort duraturo, mentre i padiglioni sovrauricolari in morbido vinile garantiscono un isolamento acustico ottimale. I dettagli dorati conferiscono un tocco di eleganza e raffinatezza.

Le cuffie sono dotate di driver dinamici da 40 mm, progettati per offrire un suono ricco e bilanciato. I bassi sono potenti e corposi, senza risultare mai invadenti, mentre i medi sono nitidi e chiari, lasciando emergere ogni sfumatura della voce e degli strumenti. Gli alti sono brillanti e dettagliati, senza mai essere aspri o sibilanti. In generale, le Major IV offrono un’esperienza audio coinvolgente e dinamica, perfetta per apprezzare generi musicali come rock, blues, alternative e pop.

Le cuffie Major IV ricreano l’inconfondibile suono che ormai ti aspetti da Marshall. I driver dinamici personalizzati producono bassi ruggenti, medi uniformi e alti folgoranti per un suono ricco e impareggiabile da cui non vorrai più separarti.

La connessione wireless è affidata alla tecnologia Bluetooth 5.2, che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, ideale per l’ascolto wireless senza interruzioni. La batteria offre un’autonomia di oltre 80 ore con una singola carica, più che sufficiente per lunghe sessioni di ascolto.

Un tasto multifunzione posto sul padiglione auricolare destro permette di controllare la riproduzione musicale, gestire le chiamate e attivare gli assistenti vocali come Siri e Google Assistant.