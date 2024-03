Cuffie Philips TWS con cancellazione del rumore: -48% su Amazon

Finita la Festa delle Offerte di Primavera, su Amazon si torna alla “normalità”. Ed è una splendida normalità, perché gli sconti in realtà non sono mai andati via. Le cuffie TWS di Philips, ad esempio, sono scontate del 48% e costano solo 25,99 euro, spedizione compresa. Sono resistenti al sudore e hanno un’autonomia di 18 ore con una singola ricarica.

Le cuffie wireless di Philips oggi costano pochissimo e sono resistenti al sudore

Le cuffie true wireless Philips (modello TAT2206BK/00) offrono un’esperienza audio coinvolgente e sono l’ideale per accompagnarti in ogni momento della tua giornata. Il design ergonomico e leggero le rende comode da indossare per ore, mentre la tecnologia Bluetooth 5.1 garantisce una connessione stabile e affidabile.

I driver da 6 mm offrono un suono ricco e dettagliato, con bassi potenti e alti cristallini. La tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC) elimina i rumori di fondo indesiderati, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi podcast preferiti. Tramite l’app Philips Headphones App è possibile regolarla.

Le cuffie TAT2206BK/00 ti offrono la libertà di muoverti senza vincoli. Con una portata di 10 metri, puoi lasciare il tuo dispositivo in tasca o in borsa senza preoccuparti di interruzioni. Ascolta la tua musica preferita per tutto il giorno grazie all’ampia autonomia di 6 ore degli auricolari. La custodia di ricarica compatta fornisce ulteriori 12 ore di riproduzione, per un totale di 18 ore di musica senza interruzioni.

Con la certificazione IPX4, le cuffie TAT2206BK/00 sono resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua, perfette per allenarsi o per essere utilizzate sotto la pioggia. I comandi integrati sugli auricolari, poi, permettono di gestire facilmente la musica, le chiamate e l’assistente vocale del tuo smartphone.

Nella confezione di vendita, infine, trovi cuscinetti in silicone in tre diverse dimensioni per il massimo comfort.