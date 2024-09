Cyberghost: 83% di sconto + 4 mesi gratuiti per il piano biennale

Benvenuti nel mondo delle VPN, dove la sicurezza online viene presa sul serio. In questo ambito, Cyberghost intende primeggiare, lanciando l’83% di sconto sul suo servizio di VPN illimitata. Se state cercando un modo efficace per proteggere i vostri dati online, questa è la vostra occasione.

CyberGhost è una delle VPN più affidabili sul mercato. Non solo garantisce la massima protezione con la crittografia dei dati, ma rispetta anche la vostra privacy con la rigorosa politica no log. Le vostre attività online non verranno mai tracciate.

83% di sconto su Cyberghost VPN, la migliore rete di protezione globale

Grazie a CyberGhost, avrete accesso a una rete VPN illimitata priva di limiti di banda e di traffico dati. Potrete scegliere tra tanti server, spostando il vostro IP per bypassare i blocchi geografici. Questo vi permetterà di accedere ai contenuti non disponibili nel vostro Paese.

Una delle caratteristiche più apprezzate di CyberGhost è la possibilità di utilizzare la VPN su 7 dispositivi contemporaneamente (PC, smartphone, tablet e altri dispositivi). Inoltre, per i nuovi utenti, c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. Avrete tutto il tempo di testare il servizio e verificare se soddisfa le vostre esigenze.

Attualmente, CyberGhost è disponibile con un’offerta eccezionale: se acquistate il piano biennale, pagherete solo 2,03 euro al mese. In aggiunta, otterrete 4 mesi gratuiti, per un totale di 28 mesi di servizio. Una promozione che difficilmente potrete trovare altrove.

L’attivazione è semplice: visitate il sito ufficiale di CyberGhost e seguite le istruzioni. Non c’è bisogno di essere degli esperti di tecnologia per configurare questa VPN. L’applicazione è intuitiva e vi guiderà passo dopo passo.

CyberGhost, con l’83% di sconto sul piano biennale, è una promo da non perdere. Una connessione sicura e privata, con navigazione illimitata e rete globale di server a vostra disposizione, chi altro ve la offre a soli 2,03 euro al mese?