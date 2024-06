CyberGhost e l'offerta imperdibile: 4 mesi gratis sul piano biennale

Stai cercando un modo per navigare in internet in tutta sicurezza e libertà? Allora non puoi perdere l’incredibile offerta di CyberGhost VPN: un abbonamento biennale scontato dell’83% e 4 mesi gratuiti per un totale di 26 mesi di protezione ad un prezzo imbattibile: 2.03 Euro al mese.

CyberGhost è rinomato per la sua capacità di offrire una navigazione anonima e sicura. Con oltre 7000 server distribuiti in 91 paesi, garantisce una connessione veloce e stabile ovunque tu sia. Ma cosa rende CyberGhost davvero speciale? Nel prossimo paragrafo vediamo alcune delle sue caratteristiche principali.

I motivi per cui scegliere ora CyberGhost

Con una nuova e incredibile offerta, CyberGhost sta alzando la posta: 4 mesi gratis sul piano biennale. Scopriamo insieme perché questa offerta è imperdibile e come può rivoluzionare la tua esperienza online.

Protezione dei dati : Utilizza la crittografia AES a 256 bit, una delle più sicure al mondo, per garantire che le tue informazioni siano sempre al sicuro.

: Utilizza la crittografia AES a 256 bit, una delle più sicure al mondo, per garantire che le tue informazioni siano sempre al sicuro. Privacy garantita : La politica no-log di CyberGhost assicura che nessuno, nemmeno loro, possa tracciare le tue attività online.

: La politica no-log di CyberGhost assicura che nessuno, nemmeno loro, possa tracciare le tue attività online. Accesso senza restrizioni : Con CyberGhost, puoi accedere a contenuti geo-bloccati su piattaforme come Netflix, Hulu e BBC iPlayer, sbloccando un mondo di intrattenimento senza limiti.

: Con CyberGhost, puoi accedere a contenuti geo-bloccati su piattaforme come Netflix, Hulu e BBC iPlayer, sbloccando un mondo di intrattenimento senza limiti. Connessione simultanea: Consente di collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento, permettendoti di proteggere tutti i tuoi gadget.

L’offerta imperdibile: 4 mesi gratis

La nuova offerta di CyberGhost è pensata per chi desidera una soluzione a lungo termine con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Sottoscrivendo il piano biennale, non solo ottieni due anni di protezione completa, ma anche 4 mesi aggiuntivi gratis. Questo significa che paghi 24 mesi ma ne ricevi 28, con un risparmio notevole rispetto ai piani mensili o annuali.

Optare per un piano biennale non è solo una questione di risparmio. Ecco alcuni vantaggi chiave:

Risparmio a lungo termine : Pagando in anticipo per due anni, ottieni una tariffa mensile più bassa rispetto ai piani a breve termine.

: Pagando in anticipo per due anni, ottieni una tariffa mensile più bassa rispetto ai piani a breve termine. Tranquillità prolungata : Non dovrai preoccuparti di rinnovare l’abbonamento ogni mese o ogni anno, sapendo che sei coperto per un lungo periodo.

: Non dovrai preoccuparti di rinnovare l’abbonamento ogni mese o ogni anno, sapendo che sei coperto per un lungo periodo. Aggiornamenti e miglioramenti continui: CyberGhost continua a migliorare i suoi servizi e con un abbonamento biennale, avrai accesso a tutte le novità e agli aggiornamenti senza costi aggiuntivi.