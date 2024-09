CyberGhost, la Vpn in abbonamento biennale a 2,19 Euro al mese più 2 mesi gratis

Una buona notizia per chi cerca una Vpn affidabile e a costi contenuti arriva, oggi, da CyberGhost. L’azienda con sede in Romania, infatti, ha lanciato un’offerta imperdibile che non puoi lasciarti sfuggire! Un abbonamento biennale con cui potrai navigare in totale sicurezza e anonimato pagando solo 2,19 Euro al mese. E non è tutto: sottoscrivendo ora, riceverai ben 2 mesi di utilizzo gratuito, per un totale di 26 mesi di servizio.

CyberGhost è una VPN rinomata per la sua affidabilità, velocità e facilità d’uso. Con oltre 9000 server in 91 paesi, offre una copertura globale che garantisce una connessione stabile e veloce ovunque tu sia. Il nostro consiglio è quello di approfittare subito della promozione, perché a breve i costi potrebbero ritornare quelli standard.

Perché scegliere CyberGhost? 5 motivi

Privacy garantita: CyberGhost ha una rigorosa politica di no-log, che significa che i tuoi dati di navigazione non vengono mai registrati o condivisi con terzi. Velocità e stabilità: Goditi una connessione veloce e stabile per lo streaming, il gaming e il download, senza fastidiosi rallentamenti. Rete server estesa: Con migliaia di server in tutto il mondo, potrai scegliere la posizione più adatta alle tue esigenze e sbloccare contenuti geo-bloccati. Facilità d’uso: L’app di CyberGhost è intuitiva e facile da utilizzare, anche per chi non è esperto di tecnologia. Compatibilità: Funziona su tutti i tuoi dispositivi preferiti, inclusi computer, smartphone, tablet e smart TV.

CyberGhost è progettato per essere semplice da usare, anche per chi non ha familiarità con le VPN. L’interfaccia intuitiva permette di connettersi a un server con un solo clic, scegliendo automaticamente il server più veloce in base alla posizione dell’utente. Inoltre, CyberGhost offre app dedicate per tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Android e iOS, oltre a estensioni per browser come Chrome e Firefox.