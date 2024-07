CyberGhost VPN in offerta: sconto dell'82% e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni

CyberGhost VPN è in offerta e la possibilità di beneficiare di tutti i suoi vantaggi diventa irrinunciabile. La VPN di CyberGhost è infatti proposta anche per poche ore con lo sconto dell’82% sul prezzo di listino per chi sceglie un piano biennale dal costo di 56,94 euro. L’offerta prevede in dettaglio una sottoscrizione di 2 anni + 2 mesi al costo di appena 2,19 euro su base mensile ed è sicuramente una delle più conveniente dell’intero mercato delle VPN premium.

Prova la sicurezza di CyberGhost VPN con la garanzia soddisfatti o rimborsati entro i primi 45 giorni

CyberGhost VPN costa davvero poco in proporzione ai vantaggi che offre sul piano della sicurezza e della privacy. Il servizio diventa ancora più allettante se si considera anche la presenza nell’offerta della garanzia soddisfatti o rimborsati entro i primi 45 giorni dall’attivazione.

Provare CyberGhost VPN nell’uso quotidiano è di fatto gratis, anche se sarà difficile rinunciare alle tante funzionalità incluse dopo aver toccato con mano i benefici che offrono. La VPN consente ad esempio di navigare online in maniera anonima senza esporre il proprio indirizzo IP. Permette di scambiare dati con chiunque nel mondo in tutta sicurezza grazie alla crittografia AES a 256 bit, nonché di avere accesso ai servizi streaming senza geoblocchi. Quest’ultima in particolare è una funzione utile soprattutto quando ci si trova all’estero e si desiderano vedere i contenuti delle piattaforme attive in Italia.

CyberGhost VPN garantisce la compatibilità con tutti i sistemi operativi, connettività con banda illimitata per download e streaming senza rinunce e l’accesso ad una rete di server dislocata in oltre 100 paesi.

I clienti di CyberGhost VPN hanno quindi tanti buoni motivi per navigare online in maniera sicura e anonima. Inoltre, in caso di dubbi, problemi o richieste di qualsiasi genere, il servizio prevede l’assistenza clienti multilingua 24 ore su 24 per 7 giorni su 7 grazie ai canali di supporto tramite email e live chat.