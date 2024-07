CyberGhost VPN: offerta a tempo e garanzia di rimborso entro 45 giorni

Se siete alla ricerca di una VPN affidabile, sicura e veloce non potete lasciarvi sfuggire CyberGhost VPN in offerta a tempo limitato. L’azienda di Bucarest ha deciso infatti di proporre il suo servizio VPN premium al prezzo scontato di 2,03 euro al mese per 2 anni, con un mega risparmio pari all’83%. Come se ciò non fosse sufficiente, CyberGhost VPN aggiunge a questa promo un extra bonus di ulteriori 4 mesi gratis. I vantaggi sono quindi davvero tanti, ma il tempo a disposizione per attivare CyberGhost VPN a condizioni vantaggiose è limitato, in quanto l’offerta scadrà tra poco più di 12 ore dal momento in cui scriviamo. Pertanto, se siete interessati fareste bene ad approfittare subito degli sconti e ad accaparrarvi il servizio ad un prezzo davvero impareggiabile.

CyberGhost VPN in sconto e con rimborso fino a 45 giorni

Come abbiamo visto, CyberGhost VPN a 2,03 euro al mese è senza dubbio una delle migliori e più convenienti offerte VPN premium disponibili oggi sulla piazza. Lo è non solo per le eccezionali condizioni economiche, ma anche per la qualità del servizio, che può contare su una rete di server dislocata in oltre 90 paesi e su una velocità fino a 10 Gigabit al secondo. CyberGhost VPN mette quindi al riparo il cliente da rallentamenti alla navigazione e da pesanti aumenti della latenza che si possono invece registrare con l’uso di VPN gratuite.

Ma se tutto ciò non dovesse comunque soddisfare il cliente, CyberGhost VPN ha pensato di assicurare un possibile rimborso fino a 45 giorni. Chi sceglie il servizio ha quindi la possibilità di provarlo per un periodo molto esteso e valutarne per bene tutti i pregi, tra cui lo streaming senza confini geografici sulle principali piattaforme OTT. Se però, per qualsiasi motivo, il cliente dovesse decidere comunque di fare a meno della VPN entro i 45 giorni dall’attivazione, sarà sufficiente contattare il servizio clienti di CyberGhost e chiedere il rimborso completo.