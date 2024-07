Cyberghost VPN: offerta con sconto dell’83% + 4 mesi extra gratis

Quando si tratta di VPN, CyberGhost ha deciso di non scherzare affatto con la sua offerta con sconto dell’83%. Con questa promozione, il piano biennale costa soltanto 2,03 euro al mese. In più ci sono 4 mesi extra gratuiti. Se per caso la VPN non ti soddisfa, c’è la garanzia di 45 giorni per farti restituire i soldi.

Offerta con sconto dell’83%: due anni di CyberGhost a prezzo da capogiro

Perché dovrebbe interessarti? Innanzitutto, CyberGhost offre una velocità di connessione che fa sembrare Usain Bolt un bradipo. Se sei un fan dello streaming di eventi live o un maniaco dei giochi online, questa è la VPN che fa per te. La banda larga ti segue senza limiti, come un amico fedele che non ti abbandona mai.

Ecco il motivo del suo successo: sicurezza di prima classe. Parliamo di crittografia AES a 256 bit e della famosa politica di no-log. In pratica, le tue attività online diventano come segreti di stato, inviolabili e intoccabili. Ci sono anche i protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard. A tutto ciò si aggiunge la protezione da perdite DNS e IP, garanzie per qualsiasi malintenzionato che si azzarda a ficcare il naso.

In ogni caso, siamo di fronte a un affare epico. Attivare il piano di due anni con CyberGhost costa meno di un caffè e ti protegge molto più di qualunque altro servizio uguale.

Con questa offerta con sconto dell’83%, CyberGhost VPN ti apre le porte di Internet in sicurezza per 2 anni a 2,03 euro al mese, con 4 mesi extra gratis. Non è solo un affare, ma un tripudio di vantaggi!