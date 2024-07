Cyberghost vuole rovinarsi con questa offerta pazzesca

Avete mai sentito parlare di Cyberghost VPN? Beh, oggi potrebbe davvero lasciare tutti a bocca aperta con un’offerta pazzesca che rasenta follia totale: 82% di sconto sul piano di 24 mesi e, come se non bastasse, 2 mesi extra gratis.

Ma se questo non vi sembra sufficiente, prendete fiato e leggete ancora: c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. Quindi, se per caso non doveste essere contenti del servizio, avete tutto il tempo (ovviamente 45 giorni) per chiedere il rimborso senza problemi.

Caratteristiche chiave e l’offerta pazzesca di Cyberghost

Passiamo alle caratteristiche. Cyberghost VPN non è solo economica ma anche potente. Nasconde abilmente la vostra attività online, proteggendo l’indirizzo IP mentre guardate contenuti in streaming, fate shopping online, giocate con altri utenti a FIFA 2024 oppure state semplicemente navigando nel web.

Un altro punto importante è la sua politica no-log. Sapete quante volte vi ritrovate a essere spiati mentre siete online? Questo non succede con Cyberghost. Le vostre informazioni personali non verranno mai condivise o vendute. I vostri dati rimangono vostri, fine della storia!

Entriamo ora nei meandri della tecnologia. Cyberghost utilizza la crittografia AES a 256 bit che, tanto per intenderci, è roba di livello superiore, per non dire militare. Nessuno può ficcare il naso nelle vostre attività online. Se qualcuno ci prova, buona fortuna a loro!

La velocità poi è da far invidia. Nei test, Cyberghost VPN ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto ai suoi concorrenti. Questo, unito a tutte le altre caratteristiche, la posiziona al top del rapporto qualità-prezzo.

Infine, torniamo alla promo attuale. Cyberghost offre la sua straordinaria VPN a soli 2,19 euro al mese con l’82% di sconto, con 2 mesi extra di servizio GRATUITI. Per chiunque abbia la minima intenzione di proteggere la propria privacy online, questa offerta pazzesca potrebbe essere l’occasione giusta.