Da quali minacce sul web ti protegge un antivirus?

Affrontiamo finalmente la domanda che tutti si pongono ogni volta che vedono la scritta rossa lampeggiante del loro antivirus: “Da quali minacce sul web mi protegge davvero?”. Ecco una guida che ti salverà da un futuro pieno di malware e virus di ogni tipo.

Minacce sul web: virus, malware e altri pericolosi

Partiamo dal più classico dei cattivi: i virus. Se pensavi che fossero solo microbi fastidiosi che ti fanno starnutire, probabilmente hai vissuto lontano dalla civiltà moderna. Un buon antivirus come AVG li blocca più velocemente di un gatto che attacca un puntatore laser. Non parliamo solo di virus generici: c’è anche il malware, ossia quei software fastidiosi che si annidano nel tuo computer come ospiti indesiderati. Il ruolo di AVG è di fare da buttafuori al tuo dispositivo, impedendo l’ingresso a chiunque non sia invitato.

Ma il compito di un antivirus non si ferma qui. Protegge anche dal ransomware per impedire agli hacker di rubare e criptare i tuoi dati, chiedendoti poi un riscatto. Garantisce anche che la tua navigazione Wi-Fi, specialmente su reti pubbliche, sia sicura. Come? Bloccando tutti quei tentativi di intrusione più subdoli.

Ora, parliamo di truffe che cercano di rubarti anche gli spiccioli, dei siti web contraffatti e di email truffaldine da fantomatici principi nigeriani. AVG protegge dalle minacce sul web bloccando siti sospetti e impedendo truffe online.

Vuoi sentirti più tranquillo? AVG Ultimate offre anche la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi, blocco dei siti di phishing e la VPN inclusa. Quest’ultima ti garantisce di navigare in sicurezza e privatamente, proteggendo i tuoi dati personali.

Inoltre, AVG AntiTrack ti permette di navigare senza che ogni passo sia seguito da un inserzionista invadente. Con queste funzionalità, AVG non è solo un antivirus, ma la tua ombra che ti protegge da tutte le minacce sul web.