DAZN sconta il piano Standard a 19,90 euro al mese per 3 mesi

Il piano Standard di DAZN è in promozione a 19,90 euro al mese per 3 mesi anziché 34,99 euro. Un’offerta a sorpresa quella lanciata dalla nota piattaforma streaming, il cui termine è fissato per questa domenica.

Per chi ancora non avesse sottoscritto il piano vincolato a 12 mesi, l’iniziativa promossa da DAZN in queste ore è per certi versi irripetibile. A questo proposito, confermiamo che al termine dei primi tre mesi della promo il piano tornerà a costare 34,99 euro al mese.

Il piano Standard di DAZN in offerta a 19,90 euro al mese per 3 mesi

Anche il timing dell’ultima promozione DAZN non sembra casuale. In questo weekend infatti il campionato di Serie A proporrà due big match di assoluto livello come Juventus-Napoli e Inter-Milan, in programma rispettivamente sabato alle 18:00 e domenica alle 20:45.

Restando in ambito calcistico, il pass Standard oltre a tutti i match di Serie A include anche tutta la Serie B, la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic, più la Serie A femminile e la UEFA Women’s Champions League.

Riflettori accesi poi su basket e volley. Per gli appassionati di pallacanestro DAZN propone tutti i match della Serie A UnipolSai in aggiunta a quelli del basket europeo, vale a dire Eurolega, Eurocup e Basket Champions League. Programmazione al completo anche per gli amanti della pallavolo, con tutte le partite della SuperLega maschile, Serie A1 femminile e Mondiale per Club, a cui si aggiungono i match della Nazionale femminile e dell’Itavolley maschile alla prossima Volleyball Nations League (VNL) e ai due Mondiali in programma nel 2025.

Chiude infine la programmazione della boxe, la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, più una selezione delle migliori partite di NFL, la più importante lega professionistica di football americano al mondo.

Per aderire al piano Standard in offerta a 19,90 euro al mese anziché 34,99 euro è sufficiente collegarsi sulla pagina dedicata del sito DAZN. C’è tempo fino alle ore 23:59 di questa domenica.