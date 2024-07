Descendants: L'Ascesa di Red (2024), trama e dove guardarlo in streaming

L’attesa è finita! Descendants: L’Ascesa di Red (2024) è finalmente disponibile in streaming. Dove? Ma su Disney+! Oggi puoi abbonarti a costi bassissimi e guardare i film, le serie e i documentari più attesi. I costi partono da 5,99 Euro (Streaming senza pubblicità), passano per il piano Standard (8,99 Euro al mese) e finiscono con il piano Premium (11,99 Euro al mese).

Descendants: L’Ascesa di Red è un film adatto a tutta la famiglia e vede alla regia Kenny Ortega, che ha già diretto i precedenti capitoli della saga. La colonna sonora include nuove canzoni originali, composte da artisti di fama internazionale. Ma di cosa parla il nuovo capitolo? Scopriamolo insieme.

La trama di Descendants: L’Ascesa di Red (2024)

In questo nuovo capitolo, Red, la coraggiosa figlia di Crudelia De Mon, assume un ruolo di primo piano. Dopo gli eventi del film precedente, Red si ritrova a dover guidare i suoi amici, i VK (Villain Kids), in una missione per salvare l’Isola degli Sperduti da una minaccia imminente.

Mentre Red e i VK si avventurano in un territorio inesplorato, si imbatteranno in nuovi pericoli e dovranno affrontare prove che metteranno alla prova il loro coraggio e la loro amicizia. Ma Red, con la sua determinazione e il suo spirito indomito, sarà in grado di superare ogni ostacolo e condurre i suoi compagni verso la vittoria.

Oltre a Red, nel film ritroveremo anche gli altri amatissimi personaggi della saga: Mal, Evie, Jay, Carlos, Ben, Audrey, Uma e tanti altri. Ognuno di loro avrà un ruolo importante da svolgere nella storia, e insieme dovranno imparare a collaborare e ad accettare le loro differenze per raggiungere un obiettivo comune.

Il film ricco di azione, avventura, musica e divertimento. Un vero e proprio must-see per tutti i fan della saga e per tutti coloro che amano le storie di eroi e di cattivi.