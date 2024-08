Difendi i tuoi dati personali con Incogni: sconto del 50% e rimborso garantito

Perché Incogni può proteggere la tua privacy

Raccogliendo una quantità impressionante di dettagli personali, i data broker possono creare profili ombra su milioni di persone. Questi dati possono poi essere venduti a terze parti esponendoti a rischi come furto d’identità, spam, e anche a potenziali truffe. Incogni agisce per conto tuo, limitando l’accesso pubblico alle tue informazioni e abbassando il rischio che i tuoi dati vengano utilizzati per scopi illeciti.

Come funziona Incogni

Crea un account su Incogni e indica i dati personali che desideri rimuovere, come indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi di casa, sia attuali che passati. Una volta forniti questi dettagli, concedi a Incogni l’autorizzazione a operare per tuo conto, permettendo al servizio di contattare i broker di dati e richiedere la rimozione delle tue informazioni dai loro database. Dopo aver dato il consenso, puoi rilassarti e lasciare che Incogni faccia il lavoro per te. Il servizio si occuperà di monitorare e aggiornarti sui progressi, assicurandosi che i tuoi dati vengano eliminati in modo sicuro ed efficace, proteggendo così la tua privacy online.

Piani e prezzi

Incogni offre piani flessibili per soddisfare le diverse esigenze:

Piano annuale: Attualmente in offerta a €6,99 al mese (fatturato €83,88 all’anno), invece di €13,98 al mese. Questa è l’opzione più conveniente, pensata per coloro che vogliono proteggere la propria identità a lungo termine.

Piano mensile: A €13,98 al mese, ideale per chi preferisce la flessibilità di un abbonamento a breve termine.

Inoltre sono disponibili anche piani per la famiglia, tutti coperti da una garanzia di rimborso entro 30 giorni, consentendo di provare il servizio senza rischi. Anche i pagamenti sono crittografati e sicuri, garantendo la massima protezione anche durante il processo di acquisto. Per conoscere l’offerta completa di Incogni clicca qui.