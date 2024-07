Difenditi contro i malintenzionati del web con Bitdefender

Quando si parla di malintenzionati del web, la protezione non è mai troppa. La buona notizia è che con Bitdefender puoi dormire sogni tranquilli, senza svuotare il portafoglio. Questo potente antivirus, noto per la sua efficacia, è ora a prezzi decisamente invitanti grazie all’offerta con sconti fino al 50%. Il risparmio massimo può arrivare fino a 42 euro, una vera manna dal cielo per chi cerca sicurezza a prezzi modici.

Offerte Bitdefender: difenditi dai malintenzionati del web senza spendere una fortuna

Tra i prodotti della gamma Bitdefender in promozione troviamo Bitdefender Antivirus Plus. Questo pacchetto base per PC Windows ha un costo di soli 19,99 euro + IVA per una licenza annuale che copre fino a 3 dispositivi. Il risparmio? Ben 20 euro. Se invece hai esigenze più ampie, punta su Bitdefender Total Security. Pensato per proteggere 5 dispositivi per un anno, include Windows, macOS, iOS e Android, al prezzo di 42,49 euro + IVA: una riduzione di 42 euro netti.

Non possiamo dimenticare Bitdefender Internet Security, pensato per chi cerca una protezione avanzata per i propri PC Windows. Per una licenza annuale che copre fino a 3 dispositivi, il costo è di 32,49 euro + IVA, con lo sconto del 40%, che equivale a risparmiare 32 euro. Per chi ama viaggiare in sicurezza su internet, c’è anche l’opzione di aggiungere la VPN Premium per soli 34,99 euro all’anno, invece dei soliti 69,99 euro.

Attenzione, le offerte sono valide solo per il primo anno di abbonamento. Chi rinnova, dovrà farlo ai prezzi di listino vigenti al momento del rinnovo. Ma ricorda, con Bitdefender, stai investendo nella tua tranquillità digitale.

Con queste fantastiche offerte, che aspetti? Proteggi te stesso e i tuoi dispositivi dai malintenzionati del web con Bitdefender e risparmia.