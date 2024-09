Difenditi dalle truffe informatiche: le soluzioni di Norton per la tua sicurezza

Le truffe informatiche sono sempre più frequenti ed estremamente pericolose: minacciano la privacy e i dati personali di chiunque navighi online. La sicurezza digitale è diventata perciò una priorità per proteggere informazioni sensibili da malware, phishing e attacchi hacker. Tra i leader del settore degli antivirus c’è Norton, che offre una gamma di soluzioni su misura per ogni necessità, garantendo protezione avanzata e continua. Ora i vari piani di abbonamento sono in sconto fino al 66%.

Con i piani di Norton non avrai più paura delle truffe informatiche

Norton Antivirus mette a disposizione soluzioni complete per ogni esigenza. Ecco i piani con relativi prezzi:

Norton Plus : ideale per chi desidera proteggere un singolo dispositivo , questo piano offre antivirus, protezione dai malware e un password manager. Prezzo: 1,67€ al mese .

: ideale per chi desidera proteggere , questo piano offre antivirus, protezione dai malware e un password manager. Prezzo: . Norton Standard : pensato per chi cerca una protezione completa per un dispositivo, con funzionalità aggiuntive come la VPN che consente una connessione ad Internet privata. Prezzo: 2,50€ al mese .

: pensato per chi cerca una protezione completa per un dispositivo, con funzionalità aggiuntive come la VPN che consente una connessione ad Internet privata. Prezzo: . Norton Deluxe : perfetto per famiglie o utenti con più dispositivi, protegge fino a 5 dispositivi e include controllo parentale e monitoraggio del dark web. Prezzo: 2,92€ al mese .

: perfetto per famiglie o utenti con più dispositivi, protegge e include controllo parentale e monitoraggio del dark web. Prezzo: . Norton Advanced: la soluzione più avanzata, con protezione per fino a 10 dispositivi e funzionalità avanzate come monitoraggio dei social e assistenza per il ripristino dell’identità o in caso di furto del portafoglio. Prezzo: 3,75€ al mese.

Dunque, Norton si distingue come una delle migliori soluzioni per la sicurezza informatica grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo. Gli sconti attualmente attivi, fino al 66%, rendono questi piani ancora più convenienti, offrendo una protezione di alta qualità a un costo accessibile per tutti gli utenti.

Per attivare adesso la protezione di Norton clicca qui.