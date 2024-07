Digitalizza i tuoi ricordi delle vacanze e portali con te con l'offerta di Internxt

I ricordi delle vacanze sono una delle cose più preziose per le persone. Foto e video vengono gelosamente conservati all’interno di PC, smartphone e tablet, ma anche hard disk esterni o chiavette USB. Ma se si verifica un guasto o, peggio ancora, un furto? Addio! La soluzione? Un servizio di cloud storage, di quelli però sicuri e, perché no, economici. Il nostro consiglio? Internxt. Lo sconto dell’80% su tutti i piani attualmente in corso lo rende più conveniente di quanto già è.

Internxt ti permette di conservare le tue foto delle vacanze in modo sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo. Non temere per la sicurezza: il provider utilizza la crittografia end-to-end e la tecnologia distribuita che protegge i tuoi dati da hacker e qualsiasi minaccia. Solo tu avrai le chiavi per decifrarli.

Porta sempre con te i tuoi ricordi delle vacanze con Internxt

Per iniziare a usare Internxt, il primo passo è creare un account gratuitamente sul sito web. Dopo di che, scegli il piano di storage che si adatta meglio alle tue esigenze di archiviazione.

Prosegui quindi scaricando l’app Internxt sul tuo smartphone o computer. Accedi al tuo account e sei pronto a caricare. Puoi scegliere tra il caricamento manuale delle foto o quello automatico. Una volta che i tuoi file sono al sicuro sul cloud, organizzarli è semplice: crea cartelle e sottocartelle per separare le foto in base alla tematica.

Il bello di Internxt è che puoi accedere al tuo account da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Siediti, rilassati e rivivi i tuoi ricordi più belli ogni volta che vuoi. Inoltre, puoi condividere facilmente le foto con amici e familiari. Crea album condivisi e autorizzali a visualizzarli o scaricarli.

Internxt è quindi la scelta migliore per mettere al sicuro i ricordi delle vacanze. Approfitta dell’offerta e rievoca quei momenti magici senza paura di perderli.