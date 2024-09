Disney+: come aggiungere l'utente extra e quanto costa

Le restrizioni sugli abbonamenti da parte di Disney+, oseremmo dire in stile Netflix, comportano la nascita di un’opzione specifica che ti permette di aggiungere un utente anche se non fa parte del tuo nucleo familiare.

Questa opzione si chiama, senza troppa fantasia, “Utente extra“, costa 4,99 euro al mese per i piani Standard con Pubblicità e 5,99 euro per i piani Standard e Premium e adesso ti spieghiamo come funziona.

Disney+: come si aggiunge l’utente extra

Prima di vedere come si aggiunge, vediamo velocemente i requisiti: l’utente extra deve avere almeno 18 anni, risiedere nello stesso paese del titolare dell’abbonamento e non avere un abbonamento Disney+ attivo o disdetto in passato.

Cosa può fare l’utente extra? In pratica tutto quello che possono fare gli altri utilizzatori dell’abbonamento con alcune limitazioni: un solo profilo personale e la possibilità di guardare in streaming o scaricare i contenuti su un solo dispositivo alla volta. Inoltre, non può effettuare modifiche al piano sottoscritto e nemmeno all’opzione Utente extra.

Detto questo, attivarlo è molto semplice:

Apri Disney+ dal sito web o mobile Seleziona il tuo profilo e poi vai su Account Seleziona la voce Utente extra nella sezione “Piani e fatturazione“ Accetta le condizioni e poi clicca su “Accetta e paga“ Inserisci l’indirizzo email dell’utente extra e seleziona “Invia invito“ Scegli se assegnare all’utente extra un profilo già esistente oppure creane uno nuovo Seleziona avanti Seleziona Ok per completare la procedura

Puoi rimuovere l’opzione dalla stessa interfaccia: l’utente Extra verrà disabilitato dal periodo successivo di fatturazione.