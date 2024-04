Disney+ regala la possibilità di vincere un viaggio in Giappone: ecco come partecipare

Se hai sempre desiderato fare una vacanza in Giappone, grazie all’ultima promozione di Disney+ il tuo sogno potrebbe trasformarsi in realtà. Per riuscirci guarda la nuova serie Shogun su Disney+, e al termine di ogni episodio rispondi alle domande del quiz: in palio c’è un viaggio nelle terre del Sol Levante in collaborazione con WeRoad, tour operator che organizza viaggi di gruppo on the road in più di 90 nazioni in tutto il mondo.

I piani di abbonamento Disney+ partono da 5,99 euro al mese per dodici mesi. Questo prezzo si riferisce all’account Standard con pubblicità, che include 2 riproduzioni simultanee e la qualità video fino a 1080p (Full HD).

Come partecipare alla nuova iniziativa Disney+ per vincere un viaggio in Giappone

Se ancora non lo hai fatto, iscriviti a Disney+ tramite questa pagina scegliendo uno dei tre piani disponibili tra Standard con pubblicità, Standard e Premium. Una volta completa l’iscrizione, inizia a guardare tutti gli episodi della serie Shogun e partecipa al quiz proposto dalla piattaforma alla fine di ogni nuova “puntata”.

La partecipazione al concorso è garantita soltanto agli utenti che risponderanno in maniera corretta ad almeno una domanda entro il 30 aprile, data di scadenza dell’iniziativa. Per quanto riguarda invece le tempistiche in merito all’estrazione finale, questa è attesa entro il 31 maggio, con i vincitori che verranno in seguito contattati da Disney+ via e-mail.

Prova dunque a vincere un viaggio in Giappone con Disney (e in partnership con il tour operator WeRoad), iscrivendoti alla piattaforma streaming tramite questa pagina e rispondendo in modo corretto ad almeno una domanda sulla nuova serie Shogun ambientata nella nazione nipponica.