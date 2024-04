Disney+, risparmia 2 mesi sull'abbonamento annuale

Un vastissimo catalogo di contenuti ti attende su Disney+: a partire da soli 5,99 euro al mese, potrai accedere in streaming, ovunque tu sia, a una miriade di film, serie TV, documentari e tantissimo altro.

La piattaforma Disney+ è la casa dello streaming per i fan di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e non solo. Abbonati online e accedi a un’ampia collezione in continua espansione, ricca di titoli – dai classici senza tempo agli Originals – accessibile da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento.

Tutti i contenuti Disney+ disponibili

Tra le principali proposte di Disney+ troviamo: i nuovi film e le serie Originals in esclusiva, i classici di Walt Disney Animation Studios, tutte le produzioni Pixar, l’intera saga di Star Wars e il Marvel Cinematic Universe, oltre ai documentari National Geographic.

Sono tre i piani in abbonamento offerti da Disney+. Puoi optare per la soluzione mensile, che puoi sempre disdire quando vuoi, oppure per le opzioni annuali, che ti permetteranno di risparmiare 2 mesi sul costo complessivo. Ecco nel dettaglio i piani disponibili:

(11,99 €/mese o 119,90 €/anno): qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi, streaming senza pubblicità Standard (8,99 €/mese o 89,90 €/anno): qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi, streaming senza pubblicità

(8,99 €/mese o 89,90 €/anno): qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi, streaming senza pubblicità Standard con Pubblicità (5,99 €/mese): qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, streaming con inserzioni pubblicitarie

Disney+ è compatibile con la maggior parte dei dispositivi: smartphone, tablet, PC, console di gioco, set-top box e anche smart TV. Così puoi guardare i tuoi contenuti in qualsiasi momento, ovunque tu sia. Approfittane subito e abbonati a Disney+ online a partire da soli 5,99 euro al mese.