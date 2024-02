Disney+ ti aspetta a 1,99€ al mese, guarda Shogun e tante altre serie

Che l’offerta di Disney+ sia ricca e varia lo sapevamo già, ma se c’è una cosa che da tempo i fan del Sol Levante aspettavano arrivasse sul servizio streaming, è la serie limitata Shogun.

Shogun: una serie basata su fatti realmente accaduti

Questa serie tv è stata creata da Rachel Kondo e Justin Marks, prendendo ispirazione dal libro omonimo di James Clavell, uscito nel 1975 (e che già era stato adattato in serie tv molti anni fa). La nuova versione che uscirà settimanalmente su Disney+ avrà 10 episodi (due episodi sono già disponibili) e racconterà le vicende di tre personaggi ispirati a figure storiche realmente esistite.

Uno dei protagonisti sarà John Blackthorne, vagamente ispirato a William Adams, inglese naufragato con la sua nave in Giappone che si ritroverà a dover imparare una nuova cultura da zero. Un’altra protagonista sarà invece Lady Mariko, ispirata a Hosokawa Gracia invece, una donna molto abile ma che vuole riconquistare l’onore dimostrando fedeltà e valore. A chiudere il trio ci sarà un personaggio ispirato a Tokugawa Ieyasu, Lord Yoshii Toranaga, un daimyo astuto e potente che dovrà fare i conti con degli avversari politici diametralmente opposti a lui.

Usufruendo dell’offerta di Disney+, potrai vedere Shogun ogni settimana: il prezzo di 1.99€ infatti fa parte di un pacchetto di 3 mesi, che potrai portarti a casa a 5,97€. Questa cifra riguarda il piano Standard con pubblicità, che altrimenti costerebbe 5,99€ al mese, per un totale di 17,97€ al mese. Il risparmio è di 12 euro, e una volta finita l’offerta potrai tranquillamente disdire l’abbonamento senza rinnovarlo, oppure passare ad un piano migliore togliendo le pubblicità o usufruendo del 4K. Ricordati però che hai tempo fino al 14 marzo per sfruttare questa offerta, quindi se sei interessato corri, entra ora in Disney+!