Disney+: ultimi giorni per attivare il piano Standard a 89,90€

La promozione in corso sul sito ufficiale di Disney+ sta per terminare. Fino al 16 ottobre è possibile ottenere 12 mesi di Disney+ Standard a 89,90 euro, risparmiando il 10% rispetto al nuovo prezzo del piano di 99,90 euro che entrerà in vigore a partire dal giorno 17 ottobre.

L’offerta è rivolta agli utenti che non possiedono un abbonamento Disney+ e che hanno compiuto almeno 18 anni. Al termine del primo anno promozionale, il piano si rinnoverà in automatico al prezzo del piano Standard annuale in vigore al momento della nuova sottoscrizione, a meno che non si decida di disdirlo prima.

Il piano Standard di 12 mesi in offerta a 89,90 euro fino al 16 ottobre

Sono tante le serie tv di qualità incluse nel catalogo Disney+. Tra queste segnaliamo Shogun, la serie basata sull’omonimo romanzo di James Clavell e ambientata nel Giappone del 1600, con protagonista l’attore Hiroyuki Sanada. All’ultima cerimonia degli Emmy, con i 18 premi vinti, è diventata la serie dei record: infatti, prima di quest’anno mai nessun altro sceneggiato televisivo era riuscito ad aggiudicarsi un numero tale di premi per una sola stagione.

Tra le novità di questo mese, invece, ricordiamo che dal 25 ottobre sarà disponibile in catalogo Avetrana – Qui non è Hollywood, la miniserie in quattro episodi diretta dal regista Pippo Mezzapesa e interpretata da Vanessa Scalera (Cosima Serrano), Paolo De Vita (Michele Misseri), Giulia Perulli (Sabrina Misseri) e Federica Pala (Sarah Scazzi).

Riflettori accesi anche sulla serie Marvel del momento: Agatha All Along. Ideata da Jac Schaeffer, e pensata come spin-off della serie tv WandaVision, ha per protagonista il personaggio di Agatha Harkness, qui interpretato magistralmente da Kathryn Hahn, come già accaduto in WandaVision. Fanno parte del cast anche Joe Locke, Sasheer Zamata, Paul Adelstein, Maria Dizzia, Debra Jo Rupp, Aubrey Plaza, Ali Ahn e Patti LuPone.

Puoi attivare 12 mesi del piano Standard al prezzo di 89,90 euro su questa pagina dedicata di Disney+. L’offerta scade il 16 ottobre.