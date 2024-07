Dispositivi IoT: sì, anche loro sono a rischio

Nell’ultimo report pubblicato a inizio mese, Bitdefender ha registrato in media 10 attacchi ogni giorno alle reti domestiche per violare i dispositivi IoT. I dati provengono da un’analisi di oltre 50 milioni di device per la smart home.

L’obiettivo preferito dai cybercriminali sembrerebbero essere gli Smart TV. Quest’ultimi figurano in testa anche nella lista dei dispositivi per cui sono state scoperte maggiori vulnerabilità (34%, contro il 18% delle prese intelligenti e il 13% delle telecamere DVR). I televisori di ultima generazione sono davanti anche nella classifica dei dispositivi più vulnerabili (31%), seguiti da router (24%) e telecamere IP (12%).

Per quanto riguarda invece i metodi preferiti dagli hacker per “bucare” la difesa dei dispositivi IoT, l’indagine cita l’overflow (influisce nel 28% dei casi), la negazione del servizio (27,2%) e l’esecuzione di codice (per il 13,6%).

Appurato quindi il rischio legato all’utilizzo di questi dispositivi senza una soluzione di sicurezza efficace, segnaliamo tra i rimedi più efficaci la piattaforma all-in-one sviluppata da Bitdefender: il prodotto in questione si chiama Bitdefender Total Security, ed è in offerta a 42,49 euro invece di 84,99 euro per 12 mesi, per effetto del 50% di sconto. Questo pacchetto offre una protezione completa fino a 5 dispositivi, tra PC Windows, Mac, iPhone e smartphone Android.

La soluzione di Bitdefender assicura una protezione totale da virus e ransomware, oltre che rootkit, exploit zero-day e spyware. In più, sfruttando una sofisticata tecnologia proprietaria, riesce ad adattarsi appieno alla configurazione hardware e software del sistema in uso, così da non incidere sulle prestazioni dello stesso.

A tutto questo, infine, si aggiunge un’attenzione particolare per la privacy, con la tutela delle informazioni personali di ciascun utente. Tra le funzionalità più interessanti si segnalano Bitdefender VPN, il tool di anti-tracciamento, il controllo del microfono, la protezione webcam, l’online banking sicuro e il firewall per la privacy.

Bitdefender Total Security è in sconto del 50% con l’ultima promozione in corso, al prezzo di 42,49 euro invece di 84,99 euro per un anno. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si è liberi di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.