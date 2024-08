Divertiti con Apple Arcade: oggi hai 6 mesi in regalo

Sei pronto a immergerti in un mondo di giochi esclusivi e senza pubblicità? Apple Arcade ti offre l’opportunità di giocare a centinaia di titoli innovativi, creati da alcuni dei migliori sviluppatori indipendenti e grandi case di produzione. E la notizia ancora più entusiasmante è che oggi puoi avere Apple Arcade gratuitamente per 6 mesi!

Perché scegliere Apple Arcade? Scopri titoli originali che non troverai da nessun’altra parte, progettati specificamente per iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Inoltre, tutti i giochi e i contenuti aggiuntivi sono inclusi nell’abbonamento e adatti a tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, per ore di divertimento per tutta la famiglia. Scarica i tuoi giochi preferiti e giocaci ovunque tu voglia, anche senza connessione internet.

Cosa puoi trovare su Apple Arcade?

Apple Arcade è un servizio di gaming in abbonamento che offre accesso a un catalogo di giochi esclusivi e di alta qualità. È come avere un’intera sala giochi sempre a portata di mano, senza limiti di tempo o di download.

L’offerta è in continua evoluzione, ma puoi trovare giochi di ogni genere: avventure , giochi di ruolo, puzzle, arcade, giochi sportivi e molto altro. Sia che tu sia un giocatore esperto o un principiante, troverai sicuramente qualcosa che fa per te.

Oltre all’ampia selezione di videogiochi, questo servizio Apple si lascia preferire perché sono privi di pubblicità, offrendo un’esperienza di gioco senza interruzioni e più piacevole. Inoltre:

Apple Arcade è compatibile con iPhone, iPad, Mac e Apple TV . Puoi iniziare un gioco su un dispositivo e continuare su un altro senza perdere i tuoi progressi.

. Puoi iniziare un gioco su un dispositivo e continuare su un altro senza perdere i tuoi progressi. Molti giochi upportano controller esterni, inclusi quelli per console come Xbox e PlayStation, migliorando l’esperienza di gioco su dispositivi mobili.

Apple aggiunge regolarmente nuovi giochi alla libreria di Apple Arcade, assicurando che ci sia sempre qualcosa di nuovo da provare.