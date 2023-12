DJI Pocket 2 Creator Combo ad un prezzo speciale su Amazon

Amazon, anche in questo fine settimana, mette a disposizione tantissime offerte su diverse tipologie di prodotti del proprio catalogo. Infatti, vogliamo segnalarvi la nuova promozione dedicata al DJI Pocket 2 Creator Combo, uno dei migliori articoli del suo segmento di mercato, che porta il prezzo di vendita a 409,00€, a seguito di uno sconto dell’11%.

Stiamo parlando di un taglio decisamente vantaggioso, in quanto DJI Pocket 2 Creator Combo vanta tutte quelle tecnologie utili ai professionisti oppure agli sportivi. Si tratta, dunque, di una videocamera in grado di offrire una qualità elevata, una stabilizzazione ottimale e funzioni innovative. Inoltre, bisogna aggiungere che è compatta e versatile, perfetta per qualsiasi occasione.

Entrando nelle specifiche tecniche, la DJI Pocket 2 Creator Combo è dotata di un sensore da 1/1,7” e 64 MP, che consente di scattare foto e registrare video di alta qualità, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Le tue immagini risulteranno, nella maggior parte delle situazioni quotidiane, nitide e dettagliate. Come detto, questo articolo vanta la stabilizzazione a tre assi del gimbal, che garantisce riprese fluide e nitide anche in condizioni di movimento.

Tra le sue peculiarità, troviamo anche la modalità ActiveTracker 3.0, che consente di seguire automaticamente un soggetto in movimento, rendendo facile e veloce realizzare riprese dinamiche. Con questa modalità, è possibile quindi concentrarsi sulla performance, lasciando che la videocamera si occupi del resto.

La DJI Pocket 2 Creator Combo include una serie di accessori utili a completare l’esperienza d’uso del prodotto, vale a dire:

Il gimbal DJI Pocket 2

La cover protettiva

Il telecomando

La custodia da viaggio

La lente grandangolare

La lente macro

Il filtro ND

Insomma, la DJI Pocket 2 Creator Combo rappresenta la videocamera perfetta per creator e sportivi. È compatta, versatile e offre una qualità e una stabilizzazione eccellenti. Con il suo prezzo scontato a soli 409 euro su Amazon, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.