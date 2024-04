Domestika: tutti i corsi più venduti in offerta lampo a 5,99€

Su Domestika, popolare sito di corsi per creativi, è in corso una nuova offerta lampo: tutti i corsi più venduti sono in promozione speciale a 5,99 euro invece di 59,99 euro, per uno sconto complessivo del 90%. La promo durerà solo poche ore.

Dal corso di Canva a quello in cui si consigliano i caratteri tipografici per la realizzazione di un brand unico, passando per le Instagram Stories e la creazione di contenuti con l’intelligenza artificiale: sono innumerevoli i corsi disponibili su Domestika al prezzo speciale di 5,99 euro.

Offerta lampo Domestika: i corsi più venduti a 5,99€ (90% di sconto)

Uno dei corsi più popolari e venduti su Domestika, in queste ore scontato del 90%, è “Canva dalla A alla Z: crea design professionali”, grazie al quale è possibile scoprire nel dettaglio come funziona il noto strumento di progettazione grafica impiegato da professionisti e designer. Il corso è a cura di Claudia Canovas e conta oltre 50 mila alunni.

Un altro corso in cima alle vendite di Domestika disponibile a 5,99 euro anziché 59,99 euro è quello di Mina Barrio: “Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories”, con cui si ottengono numerosi consigli pratici sulla fotografia e sui video per guadagnare visibilità e follower su Instagram. A conferma del suo successo, sono oltre 235 mila gli alunni che seguono le lezioni di questo corso.

Tra i migliori corsi di Domestika che rientrano nella promo lampo di oggi segnaliamo infine “Creazione di contenuti con l’intelligenza artificiale”, un corso di Nuria Mané attraverso cui è possibile applicare l’intelligenza artificiale alla creazione e pianificazione di nuovi contenuti. Nonostante sia stato lanciato da poco tempo, conta già più di 12 mila alunni.

La promozione su Domestika è disponibile a questa pagina ancora per poche ore.