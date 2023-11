Dominio .eu a soli 5 euro: opportunità imperdibile per i business europei

Il 22 marzo 2005, un passo epocale è stato compiuto nel mondo dei domini online: l’ICANN ha approvato la registrazione dei domini .eu, conferendo la gestione al Registro Eurid con sede a Bruxelles. Da allora, oltre 3 milioni di domini .eu sono stati registrati, a testimonianza del ruolo cruciale che questa estensione ha nel tessuto digitale europeo.

Oggi hai l’opportunità di far parte di questa storia di successo ad un prezzo incredibile: solo 5 euro + IVA per il primo anno, anziché 13,33 euro. Questa promozione lanciata da Serverplan, valida fino al 30 dicembre 2023, è esclusivamente riservata alle nuove registrazioni di domini .eu. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire per chi vuole distinguersi nell’universo digitale europeo.

Vantaggi esclusivi con ServerPlan: gratis e molto di più

Il dominio .eu è più di una semplice estensione web: è l’affermazione dell’appartenenza all’Europa dell’innovazione e dell’integrazione globale. Se la tua attività ha base nell’Unione Europea, questo è il momento perfetto per sottolineare la tua visione d’innovazione e apertura internazionale.

Acquistando uno dei piani hosting Serverplan non solo otterrai il tuo dominio .eu al prezzo incredibile di 5 euro, ma avrai anche accesso a numerosi vantaggi esclusivi:

Il dominio .eu è gratuito

Valore aggiunto alla tua impresa

Target allargato e predisposto a raggiungere nuovi orizzonti europei

Impronta innovativa e internazionale

Con ogni dominio, invece, avrai accesso a un altro set di funzionalità e vantaggi. Non ci vorranno che pochi minuti per la registrazione del tuo nuovo dominio .eu, che si presta particolarmente per imprese e progetti orientati alla Comunità Europea. Gli extra inclusi sono:

1 Casella da 1 GB di spazio

Webmail: accesso rapido e ovunque tu sia

Antivirus e antispam inclusi

inclusi Gestione DNS: flessibilità totale nella gestione del tuo dominio

Redirect e Mail Forward: massimizza la visibilità del tuo progetto online

Blocco dominio e registrazione Nameservers

e registrazione Nameservers Privacy: la tua identità digitale è sempre al sicuro

Questa promozione è limitata nel tempo: scade il 30 dicembre 2023. Renditi protagonista nell’Europa digitale e sfrutta questa opportunità unica di ottenere il tuo dominio .eu a soli 5 euro + IVA per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.