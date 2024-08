Doppia convenienza con HYPE: carta prepagata e bonus fino a 25 euro

Chi l’avrebbe mai detto che un servizio bancario potesse offrire una doppia convenienza così gustosa come quella di HYPE? Un conto a canone zero che non solo ti permette di gestire le tue spese quotidiane senza problemi, ma ti premia pure con un bonus di 25 euro. Basta inserire il codice promo CIAOHYPER e il sarà tuo. Parliamo del piano HYPE Premium, il pacchetto più completo che ti permette di accedere a una serie di vantaggi.

Con HYPE Premium, infatti, avrai la carta di debito World Elite Mastercard che permette pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo. Ma c’è di più: l’assicurazione all-inclusive che copre dalle spese mediche ai viaggi, dallo shopping a tanto altro ancora.

La meraviglia della doppia convenienza: i dettagli di HYPE Premium

HYPE offre davvero vantaggi tangibili con il suo conto Premium. La carta di debito esclusiva World Elite Mastercard è un passaporto per il lusso, con accesso a oltre 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo e fast track gratuito negli aeroporti italiani di maggior rilievo come Roma Fiumicino, Milano Linate e altri ancora.

L’offerta all inclusive di HYPE Premium prevede anche la copertura completa per le spese mediche, il rimborso per un bagaglio smarrito e per il ritardo del volo. Hai anche il supporto diretto 24 ore su 24 disponibile via WhatsApp, e-mail, chat e telefono. Così, quando hai bisogno di aiuto, non devi invocare divinità ma solo aprire l’app.

Per chi teme le lunghe procedure burocratiche, HYPE ha risolto anche questo problema. Registrarsi ad HYPE Premium è semplice e veloce: bastano pochi minuti sul sito ufficiale. Una volta iscritto, avrai a disposizione una carta virtuale attivabile subito tramite app e il bonus di 25 euro. Cosa aspetti? È una doppia convenienza da non lasciarsi sfuggire.