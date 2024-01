Dove guardare la nuova serie No Activity: Niente da Segnalare in streaming

No Activity: Niente da Segnalare è una delle novità più interessanti del mese di gennaio per quanto riguarda il settore delle serie TV. Si tratta di una serie che promette tanta comicità con un cast davvero di primissimo livello. Tra gli interpreti troviamo Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Alessandro Tiberi oltre a tante guest star. Alla regia c’è Valerio Vestoso.

Per guardare No Activity: Niente da Segnalare basta collegarsi ad Amazon Prime Video, piattaforma di streaming accessibile per tutti gli utenti Prime. La serie è una produzione originale Amazon Studios (si tratta di un adattamento di una serie australiana). Il debutto è previsto per il 18 gennaio.

Per iniziare a guardare la serie è sufficiente accedere a Prime Video tramite il link qui di sotto. Da notare che per i nuovi utenti è possibile sfruttare il primo mese di prova gratuita, senza alcun vincolo di rinnovo.

Il trailer ufficiale di No Activity: Niente da Segnalare

Ecco il trailer ufficiale della nuova serie No Activity: Niente da Segnalare, in arrivo su Prime Video.

No Activity: Niente da Segnalare è gratis su Prime Video

Le prime puntate di No Activity: Niente da Segnalare saranno disponibili a partire dal 18 gennaio. La serie, come detto, è parte del catalogo di contenuti di Amazon Prime Video ed è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti Amazon Prime, servizio in abbonamento dal costo di 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro per un anno.

Per tutti i nuovi clienti, in ogni caso, è possibile attivare il primo mese di prova gratuita di Prime e guardare gratuitamente No Activity: Niente da Segnalare (e tutti gli altri contenuti disponibili sulla piattaforma). Per iniziare subito lo streaming è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

