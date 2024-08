Dove vedere Atalanta-Real Madrid in TV e streaming

Questa sera, allo stadio PGE Narodowy di Varsavia, si disputerà la finale della Supercoppa europea tra Atalanta e Real Madrid, con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, in streaming su NOW grazie al pass Sport.

A proposito del pass Sport, quest’ultimo rappresenta il pass ideale dal momento che include l’intera programmazione sportiva di Sky al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro. Maggiori informazioni su contenuti e prezzi su questa pagina del sito NOW.

Dove vedere Atalanta-Real Madrid

La finale di Supercoppa europea Atalanta-Real Madrid sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (251), e in streaming sulla piattaforma NOW.

Entrambe le squadre non arrivano al meglio della condizione, complice da una parte gli infortuni e dall’altra il rientro di molte stelle degli ultimi Europei soltanto da pochi giorni. A pagare il prezzo più caro è l’Atalanta, con il tecnico Gasperini che dovrà rinunciare a Scamacca infortunato e alla difficile situazione legata a Teun Koopmeiners, uno degli uomini chiave della scorsa stagione attualmente fuori rosa per ragioni di calciomercato.

Queste le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid:

Atalanta (3-4-3) : Musso; Hien, Djimsiti, Toloi; Ruggeri, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, Retegui, De Ketelaere.

: Musso; Hien, Djimsiti, Toloi; Ruggeri, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman, Retegui, De Ketelaere. Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal; Valverde, Modric, Tchouameni; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo.

Appuntamento dunque a questa sera, alle ore 21, con la diretta di Sky Sport e del servizio streaming NOW.