Dove vedere Barnsley-Roma in diretta streaming

Nel pomeriggio di martedì, all’interno del centro sportivo St. George Park, nella città di Burton, la Roma affronterà in amichevole gli inglesi del Barnsley. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN grazie al piano Standard, disponibile in offerta a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi.

C’è stato un cambio di programma rispetto al programma iniziale, che vedeva la squadra giallorossa opposta al Coventry City. Nella serata di domenica, il sito ufficiale della Roma ha comunicato che al posto del Coventry è stato scelto il Barnsley, squadra che milita in League One, la terza divisione inglese.

Dove vedere Barnsley-Roma

L’amichevole tra Barnsley e Roma sarà visibile in streaming su DAZN con il pass Standard. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:00 (ora italiana).

Tornando al pass Standard, si tratta del pacchetto più venduto della piattaforma streaming. Tra le altre cose, include tutti gli incontri di Serie A, quelli della Liga spagnola, la Women’s Champions League e il meglio della Liga Portugal Betclic.

Questo pass consente inoltre di vedere tutta la Serie A di basket, insieme alle competizioni europee per club (Eurolega, Europcup e Basket Champions League). Ottima anche l’offerta relativa al volley: dai match della Nazionale ai Mondiali alla Serie A femminile, passando per gli incontri dei club italiani nel Mondiale e della Superliga.

Tornando alla partita, ecco il probabile undici titolare che mister De Rossi schiererà contro gli inglesi del Barnsley:

Roma (4-3-2-1): Svilar, Celick, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Le Feé, Pellegrini; Dybala, Soulé; Abraham.

L’appuntamento con l’amichevole Roma-Barnsley è su DAZN, con il fischio d’inizio al via alle ore 18:00.