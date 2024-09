Dove vedere Francia-Italia in diretta TV e streaming anche all'estero

Dopo la delusione dell’Europeo, l’Italia di Luciano Spalletti riparte dalla prima partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2024-2025: la sfida è subito importante perché si farà visita ai cugini francesi di Mbappè e compagni.

La partita si giocherà venerdì 6 settembre alle ore 20.45 allo Stade de France di Saint-Denis. Potrai vederla in diretta televisiva su RAI 1 oppure in diretta streaming su RaiPlay. Se ti trovi all’estero, invece, dovrai fare affidamento anche a NordVPN.

Francia-Italia in streaming in italiano anche all’estero

Se hai mai provato ad utilizzare un’applicazione di streaming come RaiPlay all’estero avrai scoperto come la visione sia bloccata a causa delle restrizioni geografiche. Un limite che puoi facilmente superare con una VPN come NordVPN, ecco in che modo:

Attiva un abbonamento NordVPN con i nuovi sconti di settembre Scarica NordVPN sul dispositivo che hai scelto per vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e apri la lista dei server Seleziona un server italiano Adesso potrai aprire RaiPlay e iniziare a vedere Francia-Italia in streaming come se ti trovassi a casa

NordVPN ti permetterà inoltre di navigare in modo sicuro, protetto e privato ovunque ti trovi, anche se stai utilizzando una rete WiFi pubblica. Il modo migliore quindi per unire l’utile al dilettevole.

Le probabili formazioni di Francia-Italia

Queste sono invece le formazioni con cui dovrebbero scendere in campo le due squadre:

Francia (4-3-3) : Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Mbappé, Thuram

: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Mbappé, Thuram Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui

La partita si giocherà venerdì 6 settembre alle ore 20.45.