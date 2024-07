Dove vedere Hull City-Fiorentina in Italia e dall'estero

Questa sera, al MKM Stadium di Hull, si giocherà l’amichevole tra i padroni di casa dell’Hull City e la Fiorentina, con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN (per la visione occorre l’abbonamento a DAZN Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese).

È il terzo test di questo precampionato che la squadra viola di Raffaele Palladino disputa in Inghilterra, dopo il pareggio contro il Bolton (1-1 il risultato finale) e la sconfitta subita ad opera del Preston per 2-1. Bisogna tenere conto che gli avversari di stasera sono molto più avanti nella preparazione, dato che il 10 agosto esordiranno in Championship contro il Bristol City.

Tornando alla visione della partita, se si è all’estero l’attivazione di DAZN Standard non basta. Questo è dovuto alle restrizioni che colpiscono i contenuti delle piattaforme streaming quando ci si trova fuori dall’Italia. Per superare il blocco geografio la soluzione più efficace è l’utilizzo di una VPN, che consente di simulare una connessione da un altro Paese. Una delle migliori è NordVPN, ideale per lo streaming di eventi sportivi in diretta come Hull City-Fiorentina: in queste ore è disponibile in offerta a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi, con la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questi i passaggi da seguire per vedere l’amichevole di oggi Hull City-Fiorentina in streaming dall’estero:

Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata). Scarica l’app della VPN, quindi effettua l’accesso con le credenziali inserite in fase di registrazione. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti di DAZN e di tutte le altre piattaforme streaming. Apri l’app DAZN e goditi la diretta streaming dell’incontro.