Dove vedere il GP Ungheria di Formula 1 in streaming

Domenica 21 luglio si correrà il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. La corsa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

A questo proposito, segnaliamo l’offerta in corso sul pass Sport della piattaforma NOW, disponibile a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno. Attivando il pacchetto si avrà libero accesso all’intera programmazione sportiva di Sky, che prevede tra le altre cose tutti i GP di Formula 1 e MotoGP, più tutto il tennis, le coppe europee, l’NBA, l’Eurolega e quest’estate le Olimpiadi di Parigi con dieci canali dedicati di Eurosport (di cui uno in 4K).

Dove vedere il GP Ungheria in streaming (F1)

Il GP di Ungheria di Formula 1 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW. L’orario d’inizio della corsa è fissato per le ore 15.

Nel pomeriggio di sabato, invece, spazio alla diretta della terza sessione di prove libere (FP3) alle 12:30, mentre l’appuntamento con le qualifiche è previsto alle ore 16. C’è grande attesa per il duello tra Mclaren e RedBull, con Max Verstappen che può sorridere dopo l’ottimo turno di prove libere del venerdì. Intanto, il nuovo pacchetto di aggiornamenti portato dalla Ferrari potrebbe aiutare la Scuderia a compiere un passo in avanti importante rispetto alle ultime gare.

A noi non resta che darvi appuntamento alle 15:00 di domenica 21 luglio per il via al Gran Premio di Ungheria di F1, ricordandovi che grazie alla nuova promozione in corso è possibile sottoscrivere il pass Sport di NOW per 12 mesi al prezzo scontato di 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.