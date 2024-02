Dove vedere in streaming la nuova commedia Pensati Sexy

È disponibile in streaming da questa settimana la nuova commedia italiana Pensati Sexy. Il nuovo film con Diana del Bufalo, Valentina Nappi e Raoul Bova è ora disponibile su Amazon Prime Video, come parte del catalogo della piattaforma di streaming di Amazon.

Si tratta di una delle principali novità del mese per Amazon Prime Video che continua ad arricchire i contenuti italiani messi a disposizione degli utenti. Per guardare in streaming Pensati Sexy è, quindi, sufficiente collegarsi ad Amazon Prime Video.

Chi ha già un account Amazon Prime può accedere subito alla visione del film tramite il link qui di sotto. Chi non ha Amazon Prime, invece, può attivare il mese di prova gratuita (senza vincoli), sempre utilizzando il link qui di sotto.

Come vedere Pensati Sexy su Amazon Prime Video

Per vedere Pensati Sexy in streaming su Amazon Prime Video è sufficiente avere un abbonamento Amazon Prime che, ricordiamo, garantisce anche tanti altri vantaggi (come le consegne in un giorno per gli acquisti su Amazon).

Quest’abbonamento ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,99 euro all’anno. Per tutti i nuovi clienti, però, c’è la possibilità di attivare una prova gratuita per un mese, senza vincoli di alcun tipo, in modo da testare il servizio prima di attivarne la versione a pagamento.

Il trailer di Pensati Sexy

Pensati Sexy è una commedia con un cast davvero ricco che comprende Diana del Bufalo, Valentina Nappi e Raoul Bova oltre a Alessandro Tiberi e Angela Finocchiaro. Da notare che alla regia c’è Michela Andreozzi che ha curato anche la sceneggiatura, insieme a Daniela Delle Foglie, autrice del soggetto

Ecco il trailer ufficiale di Pensati Sexy, ora disponibile in streaming su Amazon Prime Video:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.