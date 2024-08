Dove vedere Inter-Al Ittihad in diretta streaming

Nella serata di mercoledì 7 agosto, allo stadio U-Power di Monza, l’Inter scenderà in campo contro l’Al Ittihad per il penultimo test di pre-campionato. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN alle 20:30, orario del calcio d’inizio della partita.

La visione dell’amichevole sulla piattaforma DAZN richiederà la sottoscrizione del piano Standard, il pacchetto che include tutte le partite della nuova stagione di Serie A, tutti i match della Liga spagnola, una selezione delle migliori partite della Liga Portugal Betclic e la Women’s Champions League.

Dove vedere Inter-Al Ittihad

L’amichevole Inter-Al Ittihad sarà visibile in streaming su DAZN con il piano Standard. I contenuti di DAZN sono fruibili tramite app da Smart TV, set-top box, console per videogiochi, smartphone, tablet e computer.

Per quanto riguarda il piano Standard, oltre al calcio comprende altri sport come basket, pallavolo e boxe. Gli appassionati di pallacanestro possono ad esempio guardare tutta la Serie A Unipolsai, l’Eurolega, l’Europcup e la Basket Champions League. Ottima anche la programmazione per chi ama la pallavolo, a partire dalle partite della Nazionale italiana ai Mondiali, più la Serie A femminile, la SuperLega e gli incontri dei club italiani al Mondiale per Club. Al momento il pass Standard è in offerta a 34,99 euro al mese su questa pagina del sito DAZN.

Riportiamo ora le probabili formazioni della sfida di mercoledì allo U-Power di Monza:

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Bastoni, Acerbi; Darmian, Dimarco, Barella, Mkhiaryan, Barella; Correa, Thuram.

: Sommer; Pavard, Bastoni, Acerbi; Darmian, Dimarco, Barella, Mkhiaryan, Barella; Correa, Thuram. Al Ittihad (4-3-3): Al-Mahasneh; Al-Mousa, Al-Sagour, Kadesh, Felipe; Aouar, Al Nashri, Fabinho; Benzema, Diaby, Jota.

Appuntamento dunque a mercoledì sera, alle ore 20:30, con la diretta streaming di Inter-Al Ittihad su DAZN per tutti gli abbonati al piano Standard.