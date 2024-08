Dove vedere Italia-Turchia di pallavolo femminile in TV e streaming

Giovedì 8 agosto, a Parigi, si disputerà il match di pallavolo femminile Italia-Turchia, valido per le semifinali delle Olimpiadi 2024. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2, Rai Sport e i canali Eurosport, e in streaming su Rai Play e NOW.

Al momento, l’offerta sportiva più completa è quella proposta dal pass Sport di NOW, che offre l’intera programmazione di sport della pay-tv Sky, incluse le Olimpiadi di Parigi. Grazie all’ultima offerta, il pass in questione è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, con un risparmio di 120 euro in un anno.

Dove vedere Italia-Turchia di pallavolo femminile (semifinale Olimpiadi)

La semifinale di pallavolo femminile del torneo olimpico tra Italia e Turchia sarà visibile in TV in chiaro su Rai 2 e Rai Sport, e a pagamento sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Se non si è a casa o non si ha a disposizione un televisore libero, sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su RaiPlay e sulle varie piattaforme che includono la programmazione di Eurosport, tra cui NOW.

La Nazionale italiana di volley guidata dal tecnico Velasco è reduce dal perentorio successo per 3-0 contro le campionesse della Serbia ai quarti di finale, in quello che è stato un match a senso unico. Per i non addetti ai lavori, si tratta di un risultato notevole per due motivi: il primo è il fatto che la Serbia sia bi-campione del mondo, il secondo riguarda la prima storica semifinale olimpica per l’Italvolley femminile, che mai si era spinta a questo traguardo.

Le due semifinali di pallavolo femminile si disputeranno entrambe giovedì 8 agosto, una alle 16:00 e l’altra alle 20:00. La seconda semifinale vedrà il Brasile sfidare gli Stati Uniti, dopo aver battuto rispettivamente Repubblica Dominicana e Polonia.