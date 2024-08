Dove vedere Juventus - Juventus Next Gen in diretta streaming

Questo martedì, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus affronterà in amichevole la selezione Next Gen bianconera. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN per tutti gli abbonati al piano Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi.

Anche per la Juve si avvicina l’inizio della nuova stagione 2024-2025 di Serie A. L’esordio è previsto per lunedì 19 agosto, alle ore 20:45, quando a Torino ospiterà la neopromossa Como. Per il momento l’undici di Thiago Motta deve ancora sbloccarsi in pre-campionato, dopo l’esordio shock a Norimberga (ko per 3-0) e il buon pareggio di Pescara contro il Brest (2-2 il risultato finale).

Dove vedere Juventus – Juventus Next Gen

L’amichevole Juventus – Juventus Next Gen sarà visibile in streaming su DAZN. Per la visione dell’incontro è richiesto l’abbonamento al piano Standard.

Ricordiamo che il pacchetto Standard include tutte le partite della stagione 2024-2025 di Serie A Enilive, nonché tutti i match della Liga spagnola, la Women’s Champions League e il meglio della Liga Portugal Betclic. Per gli appassionati di basket si segnala la possibilità di seguire l’intero campionato di Serie A Unipol Sai, tutta l’Eurolega, l’Eurocup e la Basket Champions League. Ottima anche l’offerta per i fan della pallavolo: il pacchetto include infatti le partite della Nazionale ai Mondiali, la Serie A femminile, la Superlega e i club italiani nel Mondiale.

Di seguito la probabile formazione che il neo tecnico Thiago Motta schiererà contro la selezione Next Gen bianconera nella sfida amichevole di martedì:

Juventus (4-2-3-1): Gregorio; Cambiaso, Gatti, Cabal, Savona; Thuram, Locatelli; Adzic, Weah, Fagioli; Vlahovic.

Appuntamento dunque a martedì 6 agosto, per l’amichevole Juventus-Juventus Next Gen, con il calcio d’inizio fissato alle ore 18:30.