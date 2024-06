Dove vedere Olanda-Francia oggi in TV e in streaming

Oggi, venerdì 21 giugno, allo stadio Red Bull Arena di Lispia, Olanda e Francia si affronteranno nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo D di EURO 2024. L’incontro sarà trasmesso in TV su Rai 1 e sui canali Sky Sport, mentre in streaming sarà visibile su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Al momento l’offerta più completa e conveniente per seguire gli Europei di calcio è il pass Sport di NOW, che consente di vedere tutti i 51 match della rassegna continentale al prezzo scontato di 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro. L’offerta include inoltre l’intera programmazione sportiva di Sky, sia in diretta che on-demand. Nella giornata di oggi, ad esempio, sarà possibile seguire le prove libere di Formula 1 per il Gran Premio di Barcellona, i quarti di finale dei tornei ATP Halle e ATP Queen’s che vedranno impegnati rispettivamente gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, più le due sfide di EURO 2024 tra Slovacchia e Ucraina (oggi alle 15:00) e Polonia-Austria (in campo alle 18:00).

Dove vedere Olanda-Francia

Riepilogando quanto detto qui sopra, la partita degli Europei tra Olanda e Francia sarà visibile in televisione su Rai 1 e sui canali Sky Sport. Se si è fuori casa, o non si ha a disposizione un televisore, si può fare affidamento sulla diretta streaming delle seguenti piattaforme:

RaiPlay : gratis per tutti (previa registrazione di un account)

: gratis per tutti (previa registrazione di un account) Sky Go : richiede l’attivazione di un pacchetto che includa la visione di EURO 2024 (tra le migliori proposte segnaliamo Prova Sky a 9 euro per 30 giorni)

: richiede l’attivazione di un pacchetto che includa la visione di EURO 2024 (tra le migliori proposte segnaliamo Prova Sky a 9 euro per 30 giorni) NOW: attivando il pass Sport (scelta consigliata)

Ecco cosa include il pass Sport di NOW:

tutti i 51 match degli Europei;

le Olimpiadi di Parigi 2024 (10 canali Eurosport in diretta, di cui uno in 4K)

tutti i tornei di tennis dei circuiti ATP e WTA, più Wimbledon, Roland Garros, Australian Open, ATP Finals e Davis Cup

Champions League, Europa League, Conference League

3 partite a turno di Serie A

Serie C

una selezione delle migliori partite di Premier League e Bundesliga

NBA

Eurolega

rugby

golf