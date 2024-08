Dove vedere Sinner-Rublev in TV e streaming (ATP Cincinnati)

Oggi pomeriggio Jannik Sinner affronterà Andrej Rublev nel match valido per i quarti di finale dell’ATP Cincinnati, il secondo Masters 1000 consecutivo a cui partecipano i più forti tennisti del circuito in vista dello US Open. L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con il pass Sport.

Dove vedere Sinner-Rublev

Il quarto di finale dell’ATP Cincinnati tra Sinner e Rublev sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e in streaming su NOW. Il match si disputerà sul campo centrale quando qui in Italia saranno le 19:00.

A Cincinnati va dunque in scena la rivincita del match disputato una settimana esatta fa a Montreal, quando a vincere era stato il russo. A differenza però della gara precedente, Jannik arriva più pronto e con un turno in meno sulle gambe, in seguito al ritiro dell’australiano Thompson dal torneo (suo avversario agli ottavi). Basterà per un risultato diverso da quello di 7 giorni fa?

Appuntamento a oggi pomeriggio, quando su Sky Sport Tennis e la piattaforma NOW andrà in scena il quarto di finale del Cincinnati Masters tra Sinner e Rublev.