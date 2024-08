Dove vedere Sinner-Tabilo in TV e streaming (ATP Montreal)

Questa sera in Canada Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare il cileno Alejandro Tabilo nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Montreal 2024. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con il pass Sport.

In queste ore il pass Sport di NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Questo pacchetto include l’intera stagione ATP e WTA, più l’Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon, insieme ai Masters 1000, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis, oltre a tutto lo sport di Sky.

Dove vedere Sinner-Tabilo all’ATP Montreal

L’ottavo di finale del Masters 1000 di Montreal tra Sinner e Tabilo sarà visibile in TV su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e in streaming su NOW, la piattaforma che include l’intera programmazione in diretta e on-demand di Sky. L’inizio del match è previsto non prima delle 20:40 (ora italiana).

Al primo turno l’azzurro, campione in carica del torneo, ha dominato Coric con il punteggio di 6-2, 6-4. È un Jannik completamente ritrovato dopo che una tonsillite lo ha costretto a saltare le Olimpiadi di Parigi, il traguardo più importante quest’anno per l’altoatesino, come ha ammesso nella conferenza stampa tenutasi al termine dell’incontro di ieri sera.

Il suo avversario sarà il cileno Tabilo, numero 15 del seeding, che nei due turni precedenti disputati ha eliminato prima Frances Tiafoe e poi Lorenzo Sonego, entrambi con il medesimo punteggio: 6-4, 6-2.

Appuntamento dunque quando qui in Italia sarà l’ora di cena (non prima delle 20:40, ndr), per la sfida degli ottavi di finale dell’ATP Montreal tra Jannik Sinner e Alejandro Tabilo, con l’azzurro favorito per il passaggio ai quarti e candidato numero uno alla vittoria finale, a maggior ragione dopo le cocenti eliminazioni sia di Medvedev che di Tsitsipas nella giornata di ieri.