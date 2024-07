Dove vedere Wimbledon in streaming (offerta più conveniente)

Il derby azzurro al secondo turno di Wimbledon tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini è stato lo spot perfetto per il tennis azzurro. Se dopo aver visto gli highlights del match hai il piacere di guardare i restanti incontri del torneo più famoso al mondo, ti segnaliamo l’offerta del pass Sport di NOW, disponibile a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.

Anche in virtù della promozione in corso, il pass Sport della piattaforma streaming NOW rappresenta la soluzione più completa e conveniente per tutti gli appassionati di sport, dal momento che offre l’intera programmazione sportiva di Sky, sia in diretta che on-demand. Per quanto riguarda il tennis, include tutti i tornei ATP e WTA, più Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, ATP Finals e Coppa Davis.

Dove vedere Wimbledon in streaming

Il torneo Wimbledon è visibile in streaming sulla piattaforma NOW. Per guardare gli incontri di Jannik Sinner e di tutti gli altri migliori tennisti occorre sottoscrivere il pass Sport, dopodiché è sufficiente scaricare l’app NOW sul proprio dispositivo preferito e avviare la riproduzione in diretta dei canali Sky Sport tramite la sezione Canali Live.

Oltre al tennis, l’offerta del pass Sport di NOW include:

tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP

i match delle coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League)

3 partite a turno di Serie A

tutta la Serie C

NBA ed Eurolega

tutti i 51 match di Euro 2024

rugby

golf

In più, quest’estate sarà possibile seguire anche le Olimpiadi di Parigi, grazie a 10 canali dedicati di Eurosport (di cui uno in 4K). L’offerta sul pass Sport a 14,99 euro al mese per dodici mesi ti permette di risparmiare 120 euro sul prezzo di listino pari a 24,99 euro al mese.