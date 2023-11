Un robot aspirapolvere e lavapavimenti è l’alleato perfetto per le pulizia di casa, utilissimo soprattutto in vista delle festività natalizie, tra cenoni e feste. Il Dreame L10s Ultra è tra i migliori oggi in circolazione ed è scontato di 200€ su Amazon durante la settimana del Black Friday. La spedizione, poi, è pari a zero per tutti gli abbonati a Prime.

L’aspirapolvere lavapavimenti Dreame L10s Ultra è un dispositivo hi-tech completamente automatizzato che offre una serie di funzionalità avanzate per una pulizia completa e senza sforzo. Riunisce in un unico dispositivo le funzionalità di aspirazione e lavaggio pavimenti insieme con lo svuotamento automatico della polvere e la pulizia e asciugatura del mocio per una pulizia efficace a mani libere.

La potenza di aspirazione di 5300 Pa è sufficiente per rimuovere lo sporco, la polvere e i peli di animali domestici regolando la potenza in base al tipo di superficie. Il sistema di lavaggio dei pavimenti utilizza una combinazione di acqua, detergente e un mocio in microfibra per pulire a fondo i pavimenti.

Il serbatoio di acqua da 2.5L consente di lavare parquet, piastrelle, pvc vinilico e altre superfici coprendo fino a 200 metri quadri. Efficace anche la stazione autopulente, che rimuove automaticamente lo sporco e la polvere dal serbatoio dell’aspirapolvere, rendendo la manutenzione semplice e veloce.

Ad impreziosire il Robot della Dreame è sicuramente l’AI: il robot utilizza una telecamera RGB e una luce strutturata 3D per scansionare e personalizzare le strategie di pulizia e generare automaticamente percorsi in base al tipo di ostacolo, il tipo di pavimento e alla stanza.

Il Dreame L10s, infine, può essere controllato tramite l’app Dreamehome che permette di mettere in pausa o interrompere la pulizia in qualsiasi momento anche con comandi vocali.

